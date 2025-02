“Potosí Bistró ha sido clausurado tres veces”

Con respecto a las denuncias del Centro Potosí Bistró sobre su desacuerdo ante la decisión de la clausura del mismo por parte de la Dirección de Comercio y de la Dirección de Protección Civil, el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que este establecimiento ya ha sido clausurado en diversas ocasiones y no cuenta con todos los permisos necesarios.

“Ese negocio ha sido clausurado tres veces, tiene dos licencias provisionales de funcionamiento y debo de recordar que ésta se expide para decirle al empresario, empieza tu negocio, pero tienes un periodo de tiempo para completar trámites, bueno en dos ocasiones no cumplió”, así lo expresó el edil capitalino.

Sin embargo, Galindo Ceballos declaró que él se encuentra abierto a establecer el diálogo con los dueños a fin de regularizar la situación, sin embargo, reiteró que este espacio ha sido omiso en cumplir con las normas de comercio para el funcionamiento.

También añadió que vecinos de la zona aledaña al establecimiento han denunciado en reiteradas ocasiones su malestar debido al ruido que este negocio genera, asimismo informó que una de las clausuras fue debido a un evento por falta de autorización.

“Estamos listos para platicar, para resolver lo que necesite si está bien ubicado el lugar respecto de los vecinos, porque ellos nos han dicho que no pueden dormir y que no se respeta el horario”.

Finalmente, puntualizó que los trámites son necesarios para el buen funcionamiento de establecimientos de diversos giros comerciales, “en particular a este negocio le faltan algunos de estos dictámenes, entonces yo no quiero particularizar, sino invitarlo a que se acerque, pero hay un problema serio con los vecinos que no quieren ese negocio”.

concluyó el alcalde de la capital potosina.