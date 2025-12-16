Potosinos eligen y alistan regalos para Nochebuena

En la víspera del inicio de las posadas, poco a poco las calles del Centro Histórico se llenan de clientes, en particular las confiterías y negocios de venta de productos para preparar cenas o platillos especiales de temporada.

En tiendas detallistas, los clientes llevan sus adornos con la leyenda "Merry christmas", mujeres jóvenes revisan su modelo favorito en las zapaterías y en las tiendas departamentales, familias y personas de todas las edades, eligen prendas para regalar o para comprarse.

Los menos aventurados, buscan accesorios pequeños, tales como fundas para los teléfonos y algunos preguntan por los aparatos más económicos.

Abundan los clientes que llevan alguna bolsa de plástico, en la que cargan camisas, corbatas, suéteres, pantalones, sudaderas, faldas o conjuntos deportivos, todo para regalar.

En otras tiendas, las mujeres compran bisutería y algunos forman fila en el banco para sacar dinero y seguir comprando.

En las tiendas departamentales, algunos pierden horas seleccionando algún producto, salen con las manos vacías y se meten a otro negocio a hacer lo mismo.

Soportando los berrinches de los pequeños, hay padres de familia que se detienen a comprar elotes, nieves o botanas, y algunos esperan taxis mientras cargan electrodomésticos.

Aunque no es 24 de diciembre y las fechas de celebraciones prenavideñas apenas empiezan este martes, ya abundan aquellos que con un poco más de dinero hacen sus compras por anticipado.