Pozos aún trabajaría con el Interapas 3 años

El gobierno de Villa de Pozos reiteró que, de momento, seguirá trabajando con Interapas para satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento de la población, pues el convenio firmado con el organismo intermunicipal tiene una duración de tres años, periodo que finalizaría el 11 de octubre de 2027.

En dicho acuerdo, la administración poceña se comprometió a no crear un organismo operador paralelo, aunque desde el 29 de julio de 2025 existe una Dirección Municipal del Agua, a cargo de José Luis Blanc Martínez que, al menos en teoría, deberá prever hacerse cargo de toda la infraestructura hidráulica y sanitaria, así como de los servicios a la población, a partir de la fecha de término del convenio.

Mientras tanto, Interapas mantendrá la operación integral del sistema hídrico en Villa de Pozos, incluyendo pozos, redes y plantas, además de asegurar la continuidad en la cobranza, los trámites y las factibilidades para nuevos desarrollos.