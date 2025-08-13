Pozos ya cuenta con cronista

Villa de Pozos ya tiene cronista municipal, María de Jesús Guevara Macías, quien ya comenzó a trabajar en el rescate de documentos históricos y en la creación de lo que será el escudo de armas definitivo de la nueva municipalidad.

Entre las principales actividades que tienen las y los cronistas en cualquier municipio, es rescatar y mantener la memoria histórica de la localidad en turno, lo que implica la investigación de archivos históricos y ubicación de documentos antiguos.

También le corresponde promover actividades que muestren al público en general, el patrimonio histórico del municipio y mantener contacto con otras autoridades municipales, estatales y federales para apoyar y enriquecer la labor de conservación de la memoria histórica.

La cronista informó que está trabajando en el análisis y bosquejo de ciertos elementos históricos y gráficos, para la conformación de lo que será el escudo de armas de Villa de Pozos. Si bien ya se ha usado un logotipo que ha hecho las veces de escudo de armas, se necesita de un estudio formal para conformar este símbolo municipal.

Guevara Macías será responsable de registrar personajes y hechos históricos de Villa de Pozos; de elaborar monografías y textos sobre la vida de esta localidad, colaborar con el Archivo Histórico del Estado.

, y difundir los valores histórico y culturales del municipio.