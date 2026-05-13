Pozos ya paga sueldo "digno" a sus policías

Para el gobierno de Villa de Pozos, la homologación de salarios de sus policías municipales no necesita de ajustes presupuestales, pues antes de que el gobernador del estado presentara su iniciativa en este tema, ya se otorgaban sueldos iguales o superiores a los 14 mil pesos mensuales, de acuerdo con la Secretaría General.

"De manera previa a la iniciativa que aprobó el Congreso del Estado para establecer un salario mínimo de 14 mil pesos mensuales para policías municipales, esta administración ya otorgaba percepciones similares o superiores a dicha cantidad a los elementos de su corporación de seguridad", fue la respuesta concreta de la instancia municipal de gobierno.

Se añadió que "desde la creación de la Guardia Civil de Villa de Pozos, una de las prioridades ha sido brindar condiciones laborales dignas y competitivas para las y los elementos, con el objetivo de fortalecer a la corporación, incentivar la profesionalización y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía".

La Secretaría General destacó que la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos sigue vigente y prevé un esquema salarial favorable como parte de una estrategia integral para atraer perfiles idóneos y consolidar "una corporación policiaca eficiente, cercana a la población y comprometida con la seguridad del municipio".

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