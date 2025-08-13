logo pulso
SLP

Precisa Interapas, socavones son por obras particulares

Se enfrentan retos como el robo de alcantarillas: titular del organismo

Por Rolando Morales

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director general del Interapas, informó que una de las principales causas por socavones en la zona metropolitana de San Luis Potosí se debe a las intervenciones irregulares y no autorizadas por parte de terceros en la infraestructura hídrica. 

“Más que tener un número es efectivamente la acción, hay gente que de modo propio quiere hacer las cosas, estos son trabajos técnicos, no cualquiera los puede hacer”, señaló el titular del organismo. 

Si bien no especificó el número de intervenciones ilegales realizadas, Hernández Delgadillo destacó que en la mayoría de los casos corresponden en obras sin autorizar en la red sanitaria. 

Por lo que exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier tipo de falla, fuga o irregularidad detectada en la infraestructura hídrica de zona metropolitana, ante que iniciar con una intervención 

para la cual es necesaria, herramientas específicas. 

Añadió el director que uno de los principales retos a los que también se enfrenta el Interapas, es el robo de alcantarillas, así como el retiro de las mismas en tiempos de lluvias, “la gente cree que quitando la tapa corre más rápido el agua, es el error más grave que se comete, porque hay mucha basura en el arroyo”. 

Por lo que informó que ya se encuentran revisando la viabilidad de hacer uso de otro tipo de materiales, a fin de que no sea sencillo de sustraer este tipo 

de infraestructura.

