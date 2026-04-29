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Premian al mezcal Júrame en Inglaterra

Por Martín Rodríguez

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Premian al mezcal Júrame en Inglaterra

La mezcalera Júrame ganó un concurso mundial y en forma simultánea, inicia operaciones para exportar sus productos a Londres, anunció el director de la compañía Eduardo Lomelí Robles.

El fallo que les dio las medallas fue notificado el jueves y consiste en que el mezcal Júrame Reposado ganó medalla de oro y el mezcal Júrame Joven ganó medalla de plata en Inglaterra.

Lomelí explicó que de aquí a 10 años, se espera que el modelo de negocio para exportación de la bebida potosina, llegue a toda Europa. La mezcalera ya lleva 18 medallas acumuladas, incluyendo las anunciadas la semana pasada.

El canal de distribución quedó abierto luego de que le fue presentado por un exalumno del Tec de Monterrey que tiene 20 años viviendo en Londres y él introdujo el producto al mercado, lo que le permitió el acceso al análisis y a la confirmación de los premios obtenidos en cada una de las categorías.

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El mezcal, según los especialistas fue introducido al mercado británico por medio de una presentación que ofrece una visión fresca y ya existe una publicación que se llevó la revisa The Spirits Business, para diversificar el mercado internacional.

El resultado de los premios partieron del London Spirits Competition. 

A diferencia de la inmensa mayoría de los mezcales elaborados con agave Espadín de cultivo, la variedad Salmiana del Altiplano potosino otorga a Mezcal Júrame un perfil sensorial único. 

Según la descripción, Júrame se distingue por sus notas herbales, frescas y elegantes, con una mineralidad característica que conquista los paladares más exigentes que buscan complejidad más allá del humo tradicional.

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