Premio Nobel enseña ciencia a niños y jóvenes

Con su fama pública de ser creyente cristiano metodista pero convencido de que la religión y la ciencia van separados, William Daniel Phillips, Premio Nobel de Física 1997 y Doctor Honoris Causa 2009 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), impartió una conferencia dirigida a niños y jóvenes, para mostrar el lado divertido de la ciencia, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCU200).

Posterior a su exposición, precisó en una breve entrevista, que la plática que dio, fue precisamente una demostración de lo que él hace para encaminar a los jóvenes hacia la ciencia.

Dijo que intentó mostrar dos cosas: mostrar lo que la ciencia es y lo útil que puede ser, y esa precisamente es la forma de encantar a los niños en estos instantes cuando se ve que es más difícil que los pequeños lleguen al nivel profesional con un amplio criterio o pensamiento científico.

En su exposición “Time Einstein and the coolest stuff in the universe” (“Tiempo de Einstein y las cosas más geniales del universo”), dictada con motivo de las festividades del Centenario de la UASLP, Phillips mostró con sus propios equipos, la forma de trabajar con la recuperación de átomos para estudiarlos, por medio de métodos para licuar el agente que los semiinmoviliza. Esa es la teoría que luego tradujo en práctica y le valió el Premio Nobel de Física.

Explicó la relatividad del tiempo y el espacio a través de procesos de medición por medio de relojes astrofísicos, los efectos de la tierra que no son afectados por su distancia con el sol.