Preocupa a diputada despenalizar el aborto

Para la diputada del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Gabriela Martínez Lárraga, existe un riesgo en la despenalización del aborto en San Luis Potosí, este es que no exista una política de salud adecuada y un sistema que garantice una atención digna y seguimiento para las mujeres que decidan interrumpir el embarazo.

“Me preocupa y lo digo honestamente, es que no tenemos una política de salud adecuada, porque no nada más es aprobar, sino ver quién va a llevar a cabo los abortos, si los van a llevar de manera adecuada, si habrá un tratamiento psicológico para las mujeres, si habrá un tema de informar de qué se trata y eso es lo que me preocupa porque al día de hoy no he visto que evolucionen los centros de salud”, justificó.

Agregó que la despenalización del aborto tiene que ir de la mano con políticas públicas y que el sistema de salud pública tenga la capacidad de poder llevar a cabo abortos, “porque no es cualquier procedimiento, tiene que haber protocolos muy definidos para no poner en riesgo la salud de la mujer, es mi preocupación más que el hecho de que podamos despenalizar el aborto y que la mujer pueda tomar una decisión sobre su cuerpo”.

Puntualizó que, lo principal es que haya un acompañamiento y campañas de concientización, “tenemos que tener campañas para informar de qué se trata, cuál sería el procedimiento y tener acompañamiento, porque no es una decisión sencilla y fácil de llevar”.