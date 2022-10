Prepara alcaldía capitalina "lista negra" de desarrolladores de vivienda incumplidos

El presidente municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos lamentó que todavía existan “muchos problemas de municipalización” en colonias de la capital en las que no se puede invertir dinero público para desarrollar servicios y pidió a los desarrolladores de vivienda “que se porten bien” y cumplan lo que ofrecieron a sus compradores.

“Nos hemos encontrado con una ciudad en desorden, en la que hay muchos problemas de municipalización”, expresó el edil y pidió al nuevo director de Gestión Territorial y Catastro, Joel Ramírez Díaz, a las subdirectoras de esa área y al síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, diseñar una ruta crítica para avanzar más rápido en la regulación de sectores no municipalizados, y añadió: “Mucha gente ha sufrido por engaños y fraudes, pero repito: Hoy hay voluntad política para resolver esto”.

Advirtió que ya ha encargado al área de Desarrollo Urbano la creación de una especie de “lista negra” de los constructores y desarrolladores “que se portan mal, porque ahí siguen haciendo cosas. Son mis amigos los desarrolladores, pero les pido que se porten bien: Que concluyan sus proyectos y que cumplan lo que ofrecieron en vialidades, en servicios públicos, en áreas verdes, etcétera”.

Finalmente, recordó que si una colonia o fraccionamiento no está regularizado, el Ayuntamiento no puede aplicar recursos públicos en él: “Es como si me metiera al patio de cualquier casa y lo quisiera arreglar. No puedo hacerlo, porque esa casa tiene un dueño particular”.