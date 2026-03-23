Preparan app con descuentos para mujeres en SLP

El Gobierno estatal, a través de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), alista el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá a mujeres potosinas acceder a promociones y descuentos en comercios.

De acuerdo con la dependencia, el proyecto se realizará en conjunto con la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) mediante un convenio para crear la plataforma digital "Se mujer, juntas avanzamos todas", disponible para iOS y Android.

La encargada de despacho de Semujeres, Gloria Serrato Sánchez, señaló que la herramienta busca facilitar el acceso a beneficios económicos mediante una tarjeta digital integrada en la aplicación.

Por su parte, el rector de la UPSLP, Néstor Garza Álvarez, indicó que la colaboración permitirá desarrollar el proyecto con apoyo técnico y académico, con el objetivo de ampliar su alcance en las cuatro regiones del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según lo informado, la aplicación busca incorporar a negocios y empresas para ofrecer promociones a las usuarias, aunque aún no se detallan fechas de lanzamiento ni el número de establecimientos participantes.