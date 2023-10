Preparó Galindo dos planes de gasto para 2024, con y sin Villa de Pozos

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que el proyecto de ingresos y de presupuesto de egresos 2024 ya está listo para entregar al Congreso del Estado "en tiempo y forma" y adelantó que no habrá incremento en impuestos.

"Queremos un presupuesto que nos permita seguir ofreciendo lo que hasta ahora le hemos dado a la población; hasta ahora, nos ha ido muy bien. Yo no me puedo quejar de falta de recursos. Ayer me informaron que la recaudación, lo que nos genera recursos propios, aumentó en 46 por ciento respecto al año anterior. Antes dependíamos mucho de la Federación; hoy dependemos más de los recursos propios", explicó.

Dijo haber cerrado el mes de septiembre con una recaudación de más de 4 mil 300 millones de pesos y recordó que, en 2021, él recibió el Ayuntamiento con 2 mil 800 millones de parte de su antecesor.

Para el presupuesto del 2024, el Ayuntamiento preparó una versión con Villa de Pozos y otra si la Delegación se declara municipio libre.

Reveló el dato de que, la diferencia entre ambas versiones sería de aproximadamente 500 millones de pesos, que sería el presupuesto hipotético que Villa de Pozos ejercería en su primer año, en caso de lograr finalmente su municipalización.

La propuesta de Presupuesto de Egresos deberá pasar primero por el análisis de la Comisión de Hacienda del Cabildo de la capital, y posterior aprobación del cuerpo colegiado, para luego ir al Congreso del Estado, lo que deberá suceder alrededor del día 15 de este mes.