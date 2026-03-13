Presenta Alcalde el Festival Internacional San Luis en Primavera

En un ambiente festivo y de gran expectativa cultural, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la presentación oficial del Festival Internacional San Luis en Primavera, un evento artístico tradicional de la Semana Santa potosina, con gran proyección internacional.

Se realizará del 28 de marzo al 4 de abril y contará con la presencia de grandes figuras internacionales de la música como Miguel Bosé, Lucero, Diego El Cigala, Mon Laferte, Gente de Zona, Jessica Audiffred y Daniela Spalla, como parte de una programación cultural gratuita que se desarrollará en distintos escenarios de la ciudad.

La edición 2026 cuenta con España como país invitado, Oaxaca como estado invitado y Oaxaca de Juárez como ciudad invitada.

El Alcalde Enrique Galindo adelantó que en ese periodo se espera la llegada de más de 100 mil visitantes, de los cuales alrededor de 20 mil podrían provenir del extranjero, quienes tendrán la oportunidad de conocer tanto la oferta cultural internacional como la creatividad del talento potosino.

La programación contempla cerca de 110 eventos, con presentaciones de grandes artistas y conciertos destacados como el de Miguel Bosé, quien inaugurará la programación. También participarán Lucero, Diego El Cigala, Mon Laferte, Gente de Zona, Jessica Audiffred y Daniela Spalla; así como un homenaje a Juan Gabriel con la Big Band Jazz de México, Carlos Cuevas, Rocío Banquells, María del Sol e Iván Caraza, entre otros. Además, el programa incluye obras de teatro y diversas expresiones culturales que se llevarán a cabo en escenarios emblemáticos y espacios públicos de la ciudad.

