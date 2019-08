Presentan denuncia por contratación ilegal de asesores

Integrantes de la organización Ciudadanos Observando entregaron en la Oficialía de Partes del Congreso una denuncia ciudadana contra la coordinadora de Finanzas, Martha Elva Zúñiga Barragán, por considerarla responsable de diversas irregularidades, entre ellas lo que llamaron "una contratación ilegal de asesores".

El vocero de la asociación civil, José Guadalupe González Covarrubias, acompañado de otros tres miembros, entregó el documento en el que se acusa a la funcionaria de "diversas conductas ilegales cometidas en perjuicio del erario", principalmente en la autorización de nombramientos a asesores de diputados y en la asignación de sus respectivos sueldos.

Lupillo González consideró que, en el tema de transparencia, "esta Legislatura va para atrás" y descalificó los comentarios de la diputada María Isabel González Tovar, del fin de semana, en el sentido de que el Congreso sí cumple sus obligaciones en el tema.

"Cumplen subiendo los documentos a su página, pero es material basura, documentos que no contienen información. No sirven", señaló, aseverando que de cada 10 solicitudes de información que hacen los ciudadanos al Poder Legislativo, nueve de ellas se deben impugnar ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por información no satisfactoria.

Ciudadanos Observando adelantó que dará seguimiento a esta nueva denuncia ciudadana al igual que a las demás, incluyendo a las presentadas ante las Fiscalías del estado.