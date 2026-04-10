Presidenta reconoce impacto del Festival San Luis en Primavera

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el alto impacto cultural y social del Festival Internacional San Luis en Primavera y destacó la importancia de estos eventos para promover la cultura y la convivencia.

El Festival Internacional San Luis en Primavera se integra a la estrategia Territorios de Paz, una iniciativa que surgió a partir de una reunión en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el alcalde Enrique Galindo Ceballos y presidentes municipales de 60 ciudades del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad desde sus causas y promover entornos de paz a través de acciones sociales, culturales y comunitarias. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este tipo de actividades contribuyen a la atención de las causas que generan violencia, al abrir espacios de expresión artística y recreación para la población.

Explicó que estas actividades forman parte de una estrategia integral dirigida a las juventudes, conocida como "Jóvenes Transformando México", la cual busca ampliar el acceso a la educación, la cultura y el deporte.

El programa contempla la creación de más preparatorias y universidades, así como la habilitación de centros comunitarios para el desarrollo de actividades deportivas y culturales. Con estas acciones, dijo, se busca fortalecer la participación social y generar alternativas positivas para las nuevas generaciones en todo el país.

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La mandataria mencionó que en diversos festivales culturales del país, como el celebrado en Zacatecas y las actividades culturales en Oaxaca, que registran gran asistencia, lo que refleja el interés de la sociedad por participar en eventos culturales y artísticos.