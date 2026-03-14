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Presionarán con 17 mil firmas avance de "Ley Hope"

El Legislativo se mantiene lento ante el maltrato animal

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Presionarán con 17 mil firmas avance de "Ley Hope"

Ante la falta de políticas públicas efectivas y castigos que realmente se apliquen, organizaciones protectoras de animales reunieron más de 17 mil firmas ciudadanas para exigir al Congreso del Estado, que avance en la iniciativa conocida como "Ley Hope", con la que buscan endurecer las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.

Karla García Tello, de la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga, señaló que actualmente las autoridades no han atacado de fondo la problemática, particularmente por la falta de presupuesto municipal para programas permanentes de esterilización, lo que contribuye al crecimiento de animales en situación de calle.

"La ley obliga a los municipios a tener esterilizaciones gratuitas y permanentes, pero no hay un solo municipio que tenga presupuesto para este tema", afirmó. Ante esta situación, dijo, las asociaciones civiles apenas logran "contener la problemática" mediante campañas realizadas con recursos limitados.

Además del rezago en políticas públicas, las activistas señalaron que los casos de maltrato animal difícilmente derivan en castigos de cárcel, ya que las sanciones actuales permiten a los agresores acceder a salidas alternas mediante la reparación del daño. "Las carpetas se quedan ahí: pagan lo que costó el daño y el proceso ya no avanza", explicó García Tello.

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La iniciativa plantea aumentar las penas de cuatro a ocho años de prisión en los casos más graves e incluir agravantes como zoofilia, violencia extrema, actos de sadismo, grabar y difundir el maltrato en redes sociales, cometerlo frente a menores o que el responsable sea servidor público. Las organizaciones esperan que el Congreso analice la propuesta antes de que se cumpla un año del asesinato de Hope, la perrita cuyo caso detonó el impulso de 

esta reforma.

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