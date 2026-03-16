Prestaciones elevan sueldos en la DAPAS

El Manual para la Elaboración del Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) de Ciudad Valles, publicado en el Periódico Oficial del Estado, revela que diversos cargos dentro del organismo cuentan con percepciones adicionales que incrementan de forma considerable las remuneraciones totales mensuales.

Tabulador salarial y percepciones adicionales

De acuerdo con el documento, el director general tiene un sueldo base que oscila entre 55 mil y 57 mil 900 pesos mensuales; sin embargo, al integrar percepciones adicionales y seguridad social, el ingreso mensual bruto total puede alcanzar 92 mil 900 pesos.

En el caso de los subdirectores de área, el tabulador establece sueldos base de entre 38 mil y 38 mil 900 pesos, pero al sumar compensaciones, prestaciones y otros conceptos, el monto total mensual puede ascender hasta 184 mil 400 pesos.

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Plantilla laboral y estructura de pagos

El documento también muestra que algunos cargos contemplan montos elevados en conceptos de remuneraciones adicionales y otras prestaciones. Por ejemplo, para jefes de departamento se registran percepciones complementarias que, en conjunto, elevan el total mensual bruto hasta 506 mil 800 pesos.

Además del tabulador salarial, el manual incluye el analítico de plazas del organismo, que establece una plantilla total de 264 trabajadores, de los cuales 52 corresponden a personal de confianza, 179 a personal de base y 33 a trabajadores por honorarios.

El documento también establece que percepciones como bonos, compensaciones, estímulos y premios pueden asignarse siempre que exista justificación, aprobación de la Junta de Gobierno y disponibilidad presupuestal, además de que dichos pagos deben incluirse en el presupuesto del organismo.