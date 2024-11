Siete alcaldías piden prestado

A una semana que concluya el año, siete presidencias municipales solicitaron préstamos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin), informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Precisó que los titulares de los gobiernos municipales presentaron los requerimientos, a fin de poder pagar los compromisos del pago de aguinaldos de la

base trabajadora.

Complementó que los planteamientos financieros oscilan entre 10 y 15 millones por cada peticionario. “Hay que ver por qué no tienes dinero para cerrar si se les ha entregado sus partidas completas”, añadió.

En entrevista, Gallardo Cardona advirtió que, aunque se recibieron las solicitudes formales, el gobierno estatal todavía no define si tendrá la capacidad financiera para cubrir las peticiones de recursos económicos.

El mandatario estatal subrayó que son pocos los ayuntamientos que tienen ahorro para cubrir los depósitos decembrinos, inclusive algunas administraciones cuando tomaron posesión el pasado 1 de octubre solicitaron se les entregaran dichos montos.

“Todavía no sé cuánto dinero se les vaya a prestar y no quiero saberlo, todavía, no. Hay requerimientos de siete presidencias municipales ya, todavía no sabemos si les vamos a poder prestar”, remató.