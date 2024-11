RGC le dona a Pozos un árbol y adornos

El municipio de Villa de Pozos recibirá un árbol de Navidad y luminarias para decorar la plaza principal, como donativo del Gobierno Estatal. Aurora Zamora Vázquez, titular de la Dirección de Turismo, informó que los trabajos de instalación comenzaron el pasado jueves, lo que provocó el cierre temporal de una de las calles principales frente a la presidencia municipal.

El árbol de 20 metros de altura, donado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, estará ubicado en el área de estacionamiento a un costado de la presidencia municipal.

“Aún estamos pendientes de tener reuniones como gabinete, como parte de los directores que vamos a estar organizado eventos con nuestra presidenta para poder planear el tema del encendido del árbol”, comentó Zamora Vázquez.

La funcionaria también señaló que no se tiene conocimiento de recursos adicionales para otros adornos navideños. En su lugar, indicó que se reutilizarán los adornos de años anteriores, pertenecientes a la exdelegación municipal.

A través de la página oficial de Facebook del municipio, se informó que las calles que conducen al jardín principal estarán cerradas del 21 al 26 de noviembre. La publicación destacó, “a los conductores les recordamos que la calle 5 de Mayo quedará cerrado a la circulación en el tramo de calle Villerías a calle Galeana, favor de tomar rutas alternas”.

Sin embargo, esta iniciativa no fue bien recibida por algunos habitantes, quienes expresaron su descontento ante lo que consideran una prioridad equivocada. Entre las principales quejas destacan la falta de atención a servicios básicos como recolección de basura, alumbrado público y mantenimiento de avenidas.

“¿Y por qué, si van a cerrar, no ponen a agentes de vialidad para apoyar? No crean que tenemos calles inmensas donde se puede circular sin problema, todo un caos en la mañana y todo por un árbol que no aporta en nada. Recojan la basura que está en los contenedores, se está llenando de fauna nociva, reactiven el alumbrado público, reparen las avenidas. Eso sí hace falta”, reclamó un vecino en redes sociales.