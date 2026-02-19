Presupuesto municipal dependerá de resultados

El Ayuntamiento de San Luis Potosí publicó en la Gaceta Municipal número 260 los lineamientos que regulan la operación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), un esquema que obliga a todas las dependencias municipales a justificar el uso de recursos con metas claras y mediciones formales. El acuerdo fue aprobado en sesión de Cabildo el 11 de febrero de 2026.

Lineamientos para presupuesto basado en resultados en San Luis Potosí

El documento establece que cada programa presupuestario deberá partir de un problema público bien definido, identificar a la población afectada y fijar objetivos medibles. Para ello, las áreas municipales tendrán que aplicar la Metodología del Marco Lógico, elaborar diagnósticos formales y construir una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con metas anuales verificables.

Además, los programas deberán alinearse con el Plan Municipal de Desarrollo y evitar duplicidades entre dependencias.

Sistema de Evaluación del Desempeño y seguimiento municipal

El Sistema de Evaluación del Desempeño operará con reportes trimestrales que deberán cargarse en el Sistema Estratégico de Gestión Municipal. La Secretaría Técnica concentrará la información y la Contraloría validará los resultados, pudiendo emitir recomendaciones cuando detecte rezagos o inconsistencias en el cumplimiento de metas.