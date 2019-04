Pretextan en formato omisión de la Segam

Ninguna administración estatal anterior había enviado información relativa a la calidad del aire, y se nos requirió por primera vez en el año 2017, para que proporcionáramos información del 2016, así lo indicó Yvett Salazar Torres, secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Dijo que enviaron esa información en tiempo y forma al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y que sí invalidaron los datos del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la capital; el cual no fue registrado dentro del Informe Nacional de la Calidad del Aire 2017, porque no cumplieron con unos formatos para presentar esa información.

"Básicamente fue que no tuvimos el formato correcto, no estábamos capacitados en ese momento para poder enviar la información como ellos la solicitaban, y como los tiempos eran muy cortos nos dijeron que ya no podrían considerar la nueva información reenviada".