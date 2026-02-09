Prevalecen delitos patrimoniales en SL

La victimización en los hogares por delitos como robo, extorsión y fraude continúa siendo un componente central en el panorama de inseguridad urbana del país y un factor que también incide en la percepción social en San Luis Potosí, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, correspondientes al cuarto trimestre de 2025 .

El apartado "Hogares víctima o con víctima de robo, extorsión y fraude (victimización)" del informe señala que, durante el segundo semestre de 2025, 32.3 por ciento de los hogares en las áreas urbanas de interés tuvo, al menos, un integrante que fue víctima de algún delito, entre los que se incluyen el robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en la calle o en el transporte público —incluido banco o cajero automático—, extorsión o fraude.

Al desagregar por tipo de delito, la encuesta estima que 14.1 por ciento de los hogares registró al menos una víctima de extorsión, mientras que 11.4 por ciento tuvo algún integrante afectado por fraude, ya sea bancario o al consumidor. En tanto, 9.0 por ciento de los hogares fue víctima de robo parcial de vehículo y 8.3 por ciento reportó robo o asalto en la calle o en el transporte público, lo que confirma la prevalencia de delitos patrimoniales de alta frecuencia en el entorno urbano.

En el caso de San Luis Potosí, aunque la ENSU reporta una disminución estadísticamente significativa en la percepción de inseguridad, al pasar de 71.9 por ciento en diciembre de 2024 a 64.0 por ciento en diciembre de 2025, la experiencia directa de delitos en los hogares sigue siendo un elemento que condiciona la vida cotidiana de la población y refuerza el temor a ser víctima de algún ilícito.

