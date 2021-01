Prevé Fiscalía año crítico por restricciones presupuestales y de personal

a Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta un crítico inicio de año en el que podría verse afectada su capacidad operativa por la contracción presupuestal y la falta de más personal operativo a causa de las restricciones que todavía aplican por la pandemia de COVID-19.

Federico Arturo Garza Herrera, titular de la institución, recordó que la principal misión de la Fiscalía es "lograr que el crimen no quede impune; que quien cometa un delito encuentre el castigo que por ley le corresponde", sin embargo, reveló que se trabaja "con menos del 10 por ciento de nuestro personal, aunque la gente que sigue al frente es guerrera; son profesionales muy comprometidos con la institución a los cuales les he agradecido muchas veces y hoy también, les agradezco que estén pendientes, porque la procuración de justicia no puede detenerse en San Luis Potosí".

En cuanto al presupuesto, recordó que la FGE hizo en diciembre una propuesta de presupuesto al alza "para poder sacar nuestro trabajo de mejor manera, pero no la obtuvimos, así que tenemos el mismo presupuesto del 2020".

El Congreso del Estado autorizó para este 2021 que la Fiscalía ejerza mil 186 millones 411 mil 873 pesos, cantidad aparentemente suficiente para cualquier dependencia, sin embargo, Garza Herrera aclaró que el 93 por ciento de ese dinero se va en el pago de sueldos al personal.

"Estamos diseñando estrategias para ver cómo manejamos nuestras finanzas este año. Nos quedará solamente un siete por ciento (poco más de 83 millones de pesos) y con eso debemos hacer toda una labor de investigación, compra de insumos, atacar la pandemia con tareas de desinfección cada tercer día con el afán de no tener brotes del virus, etcétera", dibujó el fiscal.