Prevén modernizar y ampliar parques

La red de Parques Tangamanga se perfila como uno de los ejes prioritarios de la agenda de obra pública del Gobierno de San Luis Potosí para 2026, con proyectos que buscan ampliar la oferta de espacios recreativos en la zona metropolitana, particularmente en áreas con mayor presión urbana.

Entre las acciones previstas destaca el arranque del Parque Tangamanga III en Soledad de Graciano Sánchez, proyecto que apunta a atender el déficit de áreas verdes en el oriente metropolitano. De acuerdo con información oficial, la nueva unidad contempla zonas deportivas, recreativas y de preservación ambiental, como parte de una estrategia para redistribuir la infraestructura de esparcimiento más allá del centro y poniente de la capital.

Autoridades estatales reconocen que la concreción del nuevo parque es resultado de un proceso prolongado de planeación técnica y administrativa, que incluyó la definición del predio y el diseño del proyecto ejecutivo, etapas que durante meses mantuvieron el proyecto fuera del calendario inmediato de obra.

En paralelo, el Gobierno del Estado prevé concluir durante este año el Mega Parque Acuático del Tangamanga I, obra que sustituirá a un espacio recreativo cerrado desde hace varios años. La nueva infraestructura, de acuerdo con lo anunciado, busca reactivar una zona emblemática del parque y elevar su atractivo para usuarios de distintos municipios.

La combinación de nuevas obras y rehabilitación de espacios existentes refleja la apuesta del Ejecutivo estatal por consolidar a los Parques Tangamanga como polos de convivencia y recreación, aunque el avance real de los proyectos será uno de los indicadores a seguir en el balance de la política de infraestructura pública durante 2026.