Prevén ocupación hotelera mayor a 60% por Día de Muertos en la capital

La ocupación hotelera en San Luis Potosí capital durante las festividades de Día de Muertos se espera superior al 60 por ciento, con picos que podrían alcanzar hasta el 70 por ciento en el Centro Histórico, principal zona de hospedaje para los turistas que visitan la ciudad, comentó la titular de la Dirección de Turismo capitalino, Claudia Lorena Peralta.

Señaló que este incremento se debe a la concentración de actividades culturales y turísticas en la zona centro, donde se desarrollan la mayoría de los eventos, así como a la llegada de participantes de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, provenientes de 16 países, quienes se hospedan en la ciudad para disfrutar de las tradiciones locales y los recorridos por los altares.

Además, la funcionaria municipal explicó que la afluencia de visitantes se ve fortalecida por eventos académicos y culturales, como el simposio interdisciplinario sobre discapacidad que se realiza en el Museo Federico Silva y la filmación de una telenovela que se prolongará hasta enero, lo que genera un movimiento adicional en todas las zonas hoteleras de la capital.

En total, las festividades de Día de Muertos incluyen más de 30 actividades entre talleres, conferencias y exposiciones, así como el Festival del Pan de Muerto, que este año reunió a 133 empresas expositoras. Entre las principales atracciones se encuentran concursos de catrinas, recorridos nocturnos en el Panteón del Saucito y un altar en memoria del artista Daniel de la Llera.

Peralta aseguró que estas acciones, sumadas al 433 aniversario de la fundación de la ciudad, se espera que generen una derrama económica cercana a los 40 millones de pesos, impulsando así la economía local y la afluencia turística durante esta temporada.