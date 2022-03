Prevén retirar parquímetros poco utilizados y recolocarlos en zonas con más afluencia

El Ayuntamiento de la capital inició ya un análisis del sistema de parquímetros para considerar retirar aparatos de zonas de la ciudad en las que su presencia "no tiene sentido", y colocar otros donde realmente sean necesarios a fin de controlar la disponibilidad de espacios y de paso, elevar la recaudación.

"El tema de la Dirección de Parquímetros presentó problemas desde el inicio de la administración e incluso tuvo que ser auditado. Estamos esperando que el sistema alcance su nivel recaudatorio como debe ser, pero sí debo decir que su finalidad no es solamente la recaudación, sino también el ordenar el centro y permitir que más personas puedan hallar un estacionamiento libre para poder hacer sus compras u otras actividades", declaró el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos en entrevista.

Dijo que, actualmente, el sistema de parquímetros "no está generando lo previsto porque su software no funciona o lo hace mal y, además, los mismos aparatos son ya de una tecnología obsoleta. Estamos trabajando en esto para resolverlo y que todo el sistema vuelva a ser eficiente".

Mencionó haber ordenado ya una revisión a las rutas de parquímetros, pues, en su opinión, hay zonas de la ciudad en las que no tiene sentido alguno tener aparatos instalados y otras zonas en las que no hay y son necesarios. Aclaró que en este último aspecto "no hay nada decidido aún, sino que apenas se empieza a analizar".

Del destino de los ingresos por parquímetros, el edil no precisó si la parte correspondiente al apoyo al Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí se ha entregado con puntualidad y en qué montos, pero se recuerda que desde el 18 de diciembre del año pasado, el presidente municipal se comprometió a "ponerse al corriente" en los adeudos a ese cuerpo de auxilio civil y a cubrir el 100 por ciento de los requerimientos de nómina.