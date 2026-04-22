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Previo a etapa electoral, gobierno poceño se apegará a la Ley

Funcionario que quiera participar en campañas deberá separarse del cargo en tiempo y forma

Por Leonel Mora

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Previo a etapa electoral, gobierno poceño se apegará a la Ley

Ante la cercanía de los tiempos electorales, el secretario general del gobierno de Villa de Pozos, Luis Gerardo Ruiz Ibarra, afirmó que la administración municipal, se apegará estrictamente a lo que marca la Ley, privilegiando en todo momento el cumplimiento de las responsabilidades públicas.

Advirtió que "el deber principal de los funcionarios es con las y los ciudadanos y la atención a las necesidades de éstos" y recordó que la normativa electoral es clara y establece lineamientos precisos para las y los servidores públicos de todos los niveles.

El funcionario puntualizó que cualquier integrante de la administración que tenga aspiraciones políticas o quiera participar en alguna campaña deberá separarse de su cargo en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Finalmente, el secretario general reiteró que el gobierno municipal mantendrá "una postura institucional y responsable antes, durante y después del proceso electoral, garantizando que la función pública no se vea comprometida y que se actúe siempre con legalidad, transparencia y respeto a la ciudadanía".

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