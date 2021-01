PRI de SLP deja en manos del CEN decisión sobre candidatura para la gubernatura

La dirigencia estatal del PRI dejará en manos del Comité Ejecutivo Nacional la decisión de designar al candidato que representará a la coalición del tricolor junto con el PAN-PRD y PCP en la contienda por la gubernatura del Estado.

Mediante un comunicado difundido este miércoles en la sede del partido, se detalló que dicha decisión es para privilegiar la unidad y honrar el compromiso contraído con la coalición.

En el anuncio estuvieron presentes la actual directora del sistema Colegio de Bachilleres, Marianela Villanueva Ponce, y la diputada federal Sara Rocha Medina, así como el actual titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz; el ex comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos; el ex presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Luis Antonio Mahbub Sarquís; el diputado local cetemista Héctor Mauricio Ramírez Konishi y el ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova.