Sara Rocha elude hablar de la ausencia de Galindo en reunión con el Gobernador

La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, evitó hablar de la ausencia de Enrique Galindo Ceballos en la reunión entre alcaldes priístas electos con el Gobernador del Estado y el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

"No es tema, ahorita el tema es seguir construyendo. No se disculpó, no tengo información de por qué no llegó", comentó.

Se limitó a responder que la prioridad, más allá de la ausencia de Galindo Ceballos, alcalde de la capital, la prioridad es seguir construyendo y trabajar al interior de PRI.

"Nuestro presidente nacional que vino con toda voluntad política a sentarse para poder fortalecer a los ayuntamientos, al Comité Directivo Estatal, pero sobre todo fortalecer a la ciudadanía que representamos", comentó.

Señaló que la reunión con Ricardo Gallardo Cardona se trató de pactar un alianza con el gobierno estatal y los alcaldes priístas. Ante los rumores de una posible alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones del 2027, respondió que aún es pronto para hablar del tema.

"Es pronto, esta alianza que se pactó el día de ayer es por bien de cada municipio, si me hablan de una alianza al 2027, yo creo que es muy pronto, tiempos traen tiempos, no se desesperen, todo caminará".