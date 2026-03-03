logo pulso
PRI sí quiere alianza en la próxima elección

La dirigencia aseguró que el partido no cierra la puerta a ningún acuerdo político

Por Samuel Moreno

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
PRI sí quiere alianza en la próxima elección

Sara Rocha Medina, coordinadora estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, aseguró que el partido mantiene una postura aliancista y no cierra la puerta a ningún acuerdo político rumbo al proceso electoral de 2027, al señalar que "México nos necesita unidos".

Lo anterior, luego de que la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, reiterara que su principal aspirante a la gubernatura es el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, aunque marcando distancia con el tricolor.

Rocha Medina sostuvo que, si bien actualmente su partido compite en solitario, existe apertura para construir acuerdos con otras fuerzas políticas. "No cerramos la puerta a ninguna alianza, eso es indiscutible. Hoy por hoy vamos solos, con toda claridad, pero México nos necesita unidos, les guste o no", puntualizó.

La legisladora afirmó que, si los partidos que se consideran oposición realmente buscan ese objetivo, deben anteponer intereses personales y partidistas por el bien del país y del estado. Añadió que quienes deseen sumarse a un bloque opositor serán bienvenidos.

Sobre la posibilidad de integrar también a Movimiento Ciudadano (MC), consideró que "hay posibilidades de todo", siempre que exista voluntad política y se prioricen los intereses de México y de San Luis Potosí.

Respecto a la situación política del alcalde capitalino, Rocha Medina subrayó que se trata de un militante priista y que las puertas del partido están abiertas para él. "Galindo es priista. Si él decide trabajar con nosotros solos o juntos, no tenemos problema. Los priistas tienen las puertas abiertas con su partido", afirmó.

Indicó además que las diferencias del pasado quedaron superadas y que el edil ha participado en actividades partidistas recientes junto a alcaldes de diversas fuerzas, incluida la coalición en la que anteriormente participó el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Finalmente, la diputada señaló que dentro del PRI existen diversos perfiles que ya han manifestado su interés en contender por la gubernatura, por lo que el proceso interno se mantendrá abierto mientras se define la ruta política hacia los próximos comicios.

