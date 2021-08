Priego pide a Gallardo evitar señalamientos sobre manejo del Covid; "todavía no es su tiempo", dice

El vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, pidió al gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, evitar hacer señalamientos sobre el manejo de la situación de la pandemia del Covid-19 en estos momentos por parte de las autoridades actuales "aún no es su tiempo, cuando sea su tiempo podrá tomar las decisiones que considere".

Señaló: "pienso que debe dejar trabajar a quienes ahora están en el cargo, ahorita no es su tiempo, ya llegará después del 26 de septiembre, entonces por ahora si el doctor Lutzow señaló que se debe seguir en semáforo naranja, debe de ser porque tiene los elementos para ello y todavía no pasar al rojo".

Expuso que si hay una gran diferencia entre las primeras olas de Covid-19 y esta tercera, si bien hay una gran cantidad de contagios, más del doble que lo que más se había tenido, la realidad es que esto no está acompañado en el número de fallecimientos, de manera afortunada los decesos se mantienen en números bajos, lo que quiere decir que la vacunación ya está teniendo efecto.

Priego Rivera, añadió que en su momento se llegaron a tener alrededor de 30 muertes en un solo día y ahora por más que han aumentado los contagios no se ha superado en general el dígito de muertes, que por supuesto siguen siendo lamentables pero si es evidencia de que la respuesta es diferente y sobre todo un gran porcentaje de los que están hospitalizados no han recibido la vacuna.

Finalmente, insistió en que se tiene que dar la oportunidad en este último poco más de un mes a que las autoridades que siguen en su cargo hagan su trabajo y hagan su mejor esfuerzo "una vez ya felicitamos al Doctor Lutzow, entonces creo que ha hecho las cosas bien, entonces cuando ellos determinen que se debe cambiar al semáforo rojo, lo harán, estoy convencido".