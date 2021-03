Problema cardiovascular, causa de muerte de adulta mayor vacunada en Hidalgo

El secretario de Salud del estado de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que la mujer adulta mayor que murió después de ser vacunada contra Covid-19 fue a causa de problemas cardiovasculares y no por la aplicación de la dosis.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que un grupo de expertos en el país se reunieron para analizar el caso de la mujer, por lo que patólogos de la Ciudad de México e Hidalgo hicieron la revisión pertinente para determinar la muerte de la hidalguense

"Vinieron patólogos de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo, se hizo la revisión mucho más acuciosa de los órganos que retiraron del cadáver de la señora", informó.

Luego de dicha revisión, el doctor dijo que los resultados demostraron que la muerte está asociada a un problema cardiovascular, como se había mencionado de primera instancia. "No se encuentran datos sugestivos de anafilaxia asociados a la vacunación".

Señaló que fue una asociación causal y no consistente en la vacunación. "Es una patología que coincide en el momento y en el tiempo por eso hubo la necesidad de hacer todo este estudio".

La conclusión es muerte cardiovascular, muerte súbita asociada a problemas cardiovasculares crónicos "y se suman otras patologías que no tienen que ver con la muerte ni tampoco con la vacunación", aseveró.

El doctor Alejandro Efraín Benítez dijo que cuando se hizo la disección del corazón (de la señora), "es un corazón dañado con hipertrofia sobre todo en las cavidades derechas, hay una alteración en las válvulas cardíacas, y los ligamentos internos también estaban dañados con una importante placas de clasificación y vemos que el corazón estaba envejecido y al revisar el resto de la estructura del organismo no encontramos absolutamente nada que pueda relacionarse con anafilaxia o con la vacunación".

Mujer muere 15 minutos después de haber sido vacunada

En un mensaje los familiares de la mujer identificada como María Solís Godinez, señalaron que el fallecimiento se dio luego de que acudió a vacunarse en contra del Covid-19, además de culpar que fue ocasionado por una negligencia médica.

Según se indicó la mujer fue encontrada sin vida 15 minutos después de que le aplicaran la vacuna, los familiares solicitan que se investigue ya que la víctima padecía de presión arterial alta y aún así le aplicaron el biológico.

De igual manera manifestaron su inconformidad debido a que el cuerpo de la mujer fue trasladado al servicio médico forense de Pachuca.