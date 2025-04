Condena Galindo politización del agua

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, condenó que el tema del suministro de agua se politice, esto al ser cuestionado sobre supuestos reportes ciudadanos que señalan que la entrega del vital líquido se condiciona ante la afiliación de ciertos partidos políticos.

"Creo que hay dos materias que no se pueden politizar, una es la seguridad y otra es el agua, no podemos los gobernantes permitir que se politice, porque la gente no podemos sacrificarla, no puede ser carne de cañón mientras politice una cosa o la otra", así lo expresó el edil capitalino.

Ejemplificó que con las contantes fallas de El Realito, así como del agua enturbiada que está llegando a la capital potosina, las 30 mil viviendas que se ven afectadas por estos desperfectos tienen que ser atendidas de forma conjunta por los tres niveles de gobierno.

En este tema señaló que no existe acciones de respaldo para el ayuntamiento capitalino y consideró que si bien el tema del agua es responsabilidad constitucional municipal, la responsabilidad recae en todos, "el agua es responsabilidad constitucional del ayuntamiento, pero es responsabilidad de todos, el recurso federal, el estatal y el municipal, pues la verdad a mí me da mucha tristeza que luego se tome como una bandera de señalamientos cuando no hay de verdad una sola acción de respaldo al ayuntamiento para responder".

Calificó como grave que partidos políticos, sin especificar, ofrezcan obras hídricas a cambio de afiliaciones, "ayer vi un video de un partido que ofreció una obra de drenaje, pues tiene que hacerlo el Interapas, no hay otra instancia de gobierno, estatal, federal y municipal que haga una obra de drenaje que no sea el Interapas, entonces engañan a la gente, pero la gente en San Luis afortunadamente no es ingenua, o sea a lo mejor los fuerzan a la afiliación, pero la obra no va a llegar o va a llegar por el Interapas".

En cuanto a los constantes fallos del acueducto, afirmó que la reciente llegada de agua con la calidad no óptima para el consumo humano, implica días en los que, a pesar del funcionamiento adecuado de El Realito, las condiciones en las que llega el vital líquido genera problemas severos.

Afirmó que el ayuntamiento capitalino continúa pagando de forma mensual cerca de 5 millones de pesos cuando no hay distribución del agua por parte del acueducto, así como 15 millones de pesos cuando hay agua, añadió que sin este pago se podrían perforar pozos cada 2 meses, "Si ya no va a funcionar, pues que rescindan el contrato, yo sigo pagando al El Realito, cada mes que le pago podría iniciar la perforación de un nuevo pozo", concluyó el alcalde de la capital potosina.