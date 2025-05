Se acumulan deudas de Gobierno con trabajadores del Cecyte

El Gobierno del Estado también adeuda el incremento salarial de 2024 a todos los docentes y administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte).

David Mendoza Pineda, secretario general del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Cecyte, dijo que el responsable de que no se logre el pago es el director general del Cecyte, Edgar Alejandro Anaya Escobedo.

Explicó que el director general también ha propiciado diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, por lo que ya exigen de manera pública el cumplimiento.

Precisó que el recurso depende de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), autoridad con la que precisamente se ha estado en pláticas, con el fin de que se pueda pagar y dispersar ese recurso hacia los trabajadores.

Dijo que el pago se tuvo que haber dado desde diciembre de 2024, y ya se tiene un retraso de más de 5 meses.

Añadió que no se está pagando el salario de manera correcta, no hay respeto a los trabajadores en cuanto a seguridad social, el Gobierno del Estado está descontando a los trabajadores el FOVISSSTE, no los está enterando a la institución y les está provocando problemas a los propios trabajadores.

Dijo que incluso por un tiempo, el Gobierno del Estado les pagaba a los trabajadores, pero no timbraba las nóminas, y eso metió en múltiples problemas a sus compañeros, porque haciéndoles requería los pagos.