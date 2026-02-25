logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Procesan en Valles a seis, por extorsión

Por Samuel Moreno

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Procesan en Valles a seis, por extorsión

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene bajo proceso a seis personas acusadas de extorsión en el municipio de Ciudad Valles, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva, informó la titular de la dependencia, Manuela García Cázares. La detención se logró tras un operativo reciente en la región Huasteca, donde además continúan abiertas al menos cinco carpetas de investigación relacionadas con este delito.

De acuerdo con la fiscal, la intervención permitió desarticular parcialmente una estructura que presuntamente operaba mediante amenazas directas contra comerciantes de la zona, quienes finalmente decidieron formalizar sus denuncias ante la autoridad, factor que resultó clave para la judicialización de los casos.

"El operativo en Ciudad Valles fue exitoso; tenemos alrededor de seis personas detenidas por extorsión y todas enfrentan prisión preventiva", señaló la funcionaria.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Aprueban salario base para policías municipales
    Aprueban salario base para policías municipales

    Aprueban salario base para policías municipales

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Los ayuntamientos deberán incluir partidas presupuestales y reportar cumplimiento ante autoridades estatales.

    Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital
    Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital

    Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital

    SLP

    Redacción

    Elementos de Protección Civil y Bienestar Animal actuaron para salvar a un gato atrapado en un poste.

    Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral
    Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral

    Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral

    SLP

    Pulso Online

    Además, los diputados eligieron a Juan Gerardo Castillo como titular de la CEEAV

    Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia
    Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia

    Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El dictamen generó desacuerdo de legisladores del PAN y PRI, que alertaron sobre opacidad en la función pública