Procesan en Valles a seis, por extorsión

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene bajo proceso a seis personas acusadas de extorsión en el municipio de Ciudad Valles, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva, informó la titular de la dependencia, Manuela García Cázares. La detención se logró tras un operativo reciente en la región Huasteca, donde además continúan abiertas al menos cinco carpetas de investigación relacionadas con este delito.

De acuerdo con la fiscal, la intervención permitió desarticular parcialmente una estructura que presuntamente operaba mediante amenazas directas contra comerciantes de la zona, quienes finalmente decidieron formalizar sus denuncias ante la autoridad, factor que resultó clave para la judicialización de los casos.

"El operativo en Ciudad Valles fue exitoso; tenemos alrededor de seis personas detenidas por extorsión y todas enfrentan prisión preventiva", señaló la funcionaria.