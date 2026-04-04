Procesión del Silencio recorre San Luis Capital con fervor y solemnidad

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez; junto con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la Senadora Ruth González Silva; encabezaron el inicio del recorrido tras el toque de la Guardia Pretoriana en el Templo del Carmen, recientemente rehabilitada por el Gobierno de la Capital, en una edición que reafirma la tradición y el valor cultural de esta manifestación religiosa, la más grande de América en su tipo.

En un ambiente de profundo recogimiento y solemnidad, se llevó a cabo la edición número 73 de la Procesión del Silencio, una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de México. Como lo establece el protocolo, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos escuchó el toque de la Guardia Pretoriana a las puertas del templo y posteriormente abrió paso al inicio de la procesión, encabezada por la imagen de la Virgen de la Soledad.

En el evento participaron también el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Senadora Ruth González Silva y la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, con quien previamente el Presidente Municipal acudió a la capilla para participar en un momento de oración junto a cientos de fieles.

Miles de personas se dieron cita en las calles del primer cuadro de la ciudad para presenciar el recorrido de más de 35 cofradías, que con disciplina y devoción ofrecieron un testimonio vivo de la fe potosina. El silencio, interrumpido únicamente por el sonido de tambores y trompetas, marcó el paso de los contingentes en una noche cargada de simbolismo.

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La marcha avanzó por las principales calles del Centro Histórico en medio del respeto y la admiración de miles de asistentes, quienes acompañaron el recorrido con devoción. Así, la Procesión del Silencio reafirma a San Luis Capital como un referente nacional e internacional de tradición, espiritualidad y riqueza cultural.

Previo a este emblemático evento de Semana Santa, el Gobierno de la Capital realizó la rehabilitación de la portada del Templo del Carmen, con el objetivo de preservar este espacio histórico y ofrecer un entorno digno para las miles de personas que se congregan año con año.

La restauración de la emblemática fachada del Templo del Carmen permitió que este recinto luciera en óptimas condiciones para recibir a fieles y visitantes. Este esfuerzo forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para el rescate y conservación del patrimonio del Centro Histórico, especialmente en el marco de celebraciones de gran relevancia como la Procesión del Silencio.