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Programa "Notario en tu Colonia" atendera en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
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Programa "Notario en tu Colonia" atendera en Villa de Pozos

El próximo  lunes 23 de marzo, con apoyo del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, se realizará en la plaza principal de Villa de Pozos el programa "Notario en tu Colonia", que acercará asesoría y servicios de tipo legal de forma gratuita, aunque el horario de atención será limitado.

El módulo de notarios operará de 12:00 del día a 2:00 de la tarde, tiempo en el que la población podrá aprovechar para asesorarse en diversos trámites como escrituración de compraventas, donaciones y permutas; elaboración de testamentos y trámite de juicios sucesorios; creación de sociedades civiles y mercantiles; protocolos de actas de asamblea; otorgamiento de poderes generales y especiales, y constitución o cancelación de hipotecas, entre otros temas.

Alrededor del anuncio del programa, algunas personas han preguntado si se va a ampliar el horario de atención o si se va a extender a más días, pues consideran que dos horas son un tiempo insuficiente para acudir y resolver todas las dudas.

De momento, el gobierno municipal no ha informado de alguna extensión del programa "Notario en tu Colonia", pero se mantiene en contacto permanente con el Colegio de Notarios para explorar esa posibilidad.

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