Promete dupla Rangel-Nava cuentas claras y acciones concretas

En reunión con habitantes de la colonia "Florencio Medrano Medero", la aspirante a la Gubernatura por MORENA, Mónica Rangel y el candidato ciudadano a la Alcaldía, Xavier Nava, confirmaron que hay mucho trabajo que hacer con las organizaciones y los fraccionamientos ubicados en sectores de alta vulnerabilidad, pero con un diálogo más fructífero y la coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, se extenderán los beneficios.

También coincidieron en ampliar la atención a la gente que más lo necesita, "y no podemos dejar fuera a nadie porque es fundamental hacer valer la dignidad del pueblo potosino. Aquí sí hay propuestas con seriedad y no podemos permitir que lleguen otros con ocurrencias. Nosotros no los compramos, pero sí nos ensuciamos los zapatos, porque nos debemos a la gente y vamos a dar cuentas claras".

A los proyectos a favor de las mujeres de la candidata al Gobierno del Estado, Nava Palacios añadió que el plan "Actívate San Luis", tiene una perspectiva de género y uno de sus ejes es precisamente el impulsar acciones para que las potosinas vivan libres de violencia.

Xavier Nava detalló que ya se trabaja en la introducción de drenaje y en la iluminación, "pero debemos seguir con el fortalecimiento de la seguridad y con más obras para mejorar el abasto de agua potable. En San Luis, junto con Ustedes, debemos impulsar estos cambios con una relación más estrecha entre los Gobiernos Municipal, del Estado y el Federal, con beneficios directos para las personas sin intermediarios y sin exigencias políticas".

Vecinas y vecinos de esta zona pidieron darle dignidad a esta colonia con servicios básicos, por lo que también solicitaron apoyos para familias que viven aquí. "Confiamos en que debido a su sensibilidad y por su trayectoria, tanto de Mónica Rangel y de Xavier Nava, no nos dejarán en el olvido".

Más tarde, en el mercado sobre ruedas que se instala en la colonia Julián Carrillo, durante su recorrido, Nava Palacios invitó a las y los comerciantes a sumarse a este proyecto para garantizar la continuidad en el Ayuntamiento; a la par de atender sus necesidades, así como de habitantes de este sector de la capital potosina.