Promete López Espinosa "jugar limpio" en la contienda por la alcaldía capitalina

En el inicio de su campaña electoral, Jorge Andrés López Espinosa, candidato al Ayuntamiento capitalino por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), anunció que basará su proyecto en tratar con dignidad a sus adversarios y "jugar limpio", pero sin dejar de evidenciar las omisiones gubernamentales.

En su arenga desde la plaza del Carmen, el abanderado naranja señaló que San Luis Potosí merece un nuevo trato, ajeno a los "otros" partidos políticos que representan la prehistoria, y que desatendieron a la ciudadanía.

López Espinosa sostuvo que su campaña será de "altura", cuyo contenido promoverá el debate de ideas, a fin de lograr las mejores propuestas para los habitantes de la capital del Estado.

El ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), declaró que ya no es posible apostar por lo que no ha funcionado en las anteriores administraciones municipales, por lo tanto, los planteamientos de Movimiento Ciudadano son viables y fundados.

En su intervención, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, coordinador estatal del PMC, aseveró que solo hay cuatro opciones al Gobierno municipal: Francisco Xavier Nava Palacios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien no pudo con el "paquete" de presidente municipal.

Además de un "merolico" como Leonel Serrato Sánchez del PVEM-PV al servicio de la familia Gallardo; y un policía como Francisco Enrique Galindo Ceballos del PAN-PRI-PRD-PCP, sobre quien pesan denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales en su paso al frente de la Policía Federal (PF).

Y López Espinosa, a quien catalogó como un hombre honesto y dedicado a defender los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y los grupos vulnerables.