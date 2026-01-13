Prometen para este mes servicio MetroRed en SGS

Antes de que termine enero, una nueva ruta del sistema de transporte urbano MetroRed, estará prestando servicio a residentes de Soledad de Graciano Sánchez, aunque las unidades no entrarán a la cabecera municipal, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

"Este mismo mes podríamos estar arrancando la ruta de MetroRed en Soledad, la cual ya está definida. Saldrá de la alameda ´Juan Sarabia´; irá por Acceso Norte; la lateral de Acceso Norte; Hogares Populares Pavón y seguirá por la ruta a Matehuala hasta llegar a la localidad de Cándido Navarro, y de regreso", detalló el edil en entrevista.

Sin embargo, no prevé, al menos, por ahora, que las unidades entren a la cabecera municipal debido a sus dimensiones y a lo estrecho de la mayoría de las calles, pues se entorpecería el tráfico en esta zona y de lo que se trata es de agilizar la movilidad de las y los usuarios.

Navarro Muñiz agregó que ya también inició la instalación de varios parabuses para el proyecto de Metro Red además de que se peatonalizarán algunas áreas para la protección de las y los pasajeros.

Actualmente, el sistema MetroRed que comenzó a operar en octubre de 2023, cuenta con la Línea 1 de la alameda "Juan Sarabia" al Eje 128 de la Zona Industrial y viceversa, con una extensión al Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP), y la Línea 2 que va de la Alameda a la localidad de Los Salazares y viceversa.