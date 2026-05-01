Promueven a la capital en el puerto de Acapulco

La alcaldía de la capital firmó un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, para que la capital mexicana promueva a San Luis Potosí como destino durante el Mundial de futbol México-Estados Unidos-Canadá, en un acuerdo simultáneo donde San Luis Potosí también promoverá a la Ciudad de México.

La capital de San Luis, fue la única que llevó un stand como municipio, pero el presidente municipal viajó solo unas horas para Acapulco y para celebrar una serie de convenios.

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos informó que a ese respecto, la campaña incluirá la conectividad entre la capital del país y la capital potosina.

Recordó que ya había una firma previa con la ciudad de Monterrey y en una semana firmarán convenio con Guadalajara para el mismo fin.

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Añadió que ya hay otro convenio con la ciudad de Oaxaca, la que será muy visitada por el turismo internacional, de manera que el alcalde de la capital oaxaqueña también aterrice políticas públicas para promover a San Luis Potosí.

Informó que firmaron convenio con la asociación de agencias de viajes más grande de Latinoamérica, que incluye touroperadores y guías de turistas a nivel Latinoamérica y San Luis Potosí ya está de visible en Colombia, Argentina y otros países a donde no se creyó que llegarían con el nombre de la capital potosina.

Añadió que hay otro convenio que se refiere a una de las empresas más grandes de Europa, de transporte de personas, Flix, para hacer conexión terrestre de México con Estados Unidos. En este último caso, se trata de un proyecto para crear una gran central de autobuses.

Dijo que también celebraron un acuerdo con el artista platero Daniel Espinosa, y llevaba el sello de San Luis capital.