Promueven Registro Nacional de Turismo

Establecimientos de agencias de viajes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez serán incorporados al Registro Nacional de Turismo, como paso inicial para que los nuevos registrados también se incorporen a los servicios turísticos para visitantes locales y extranjeros, informó el director de la dependencia municipal Felipe Cárdenas Quibrera.

La Dirección de Turismo promueve el Registro Nacional de Turismo de establecimientos en el municipio. Dijo que con el fin de garantizar experiencias turísticas seguras y satisfactorias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez alista el lanzamiento de la campaña del Registro Nacional de Turismo (RNT), una estrategia preventiva que permitirá supervisar agencias de viajes, ordenar el padrón del sector y evitar fraudes en la compra de paquetes vacacionales, fortaleciendo la confianza de turistas y prestadores de servicios.

La Dirección de Turismo Municipal, en coordinación con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) y con la Secretaría de Turismo estatal y federal, revisará el padrón de agencias para impulsar su incorporación al RNT y alertar a la población sobre aquellas que no cuenten con registro oficial, una acción que responde a la instrucción del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano, que escucha y cuida que las familias soledenses y de quienes visitan el municipio, disfruten de experiencias únicas e inolvidables.

El titular de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera informó que actualmente se realiza una etapa de capacitación interna para conocer los alcances del registro y posteriormente iniciar giras informativas en negocios turísticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Queremos que las agencias se incorporen al Registro Nacional de Turismo y, en paralelo, advertir a la ciudadanía para que evite adquirir servicios con establecimientos que no estén regulados".

Detalló que también se avanza en la integración de información al sistema Datatur, invitando a restaurantes, hoteles y viñedos a compartir datos sobre la afluencia mensual de visitantes.

Aseguró que el municipio cuenta actualmente con un registro preliminar de nueve hoteles, además de restaurantes con ofertas y atractivos únicos, así como instituciones que facilitan la adquisición de servicios en viajes nacionales y extranjeros, gasolineras, entre otros, permitirán mejorar la planeación turística y reforzar la cercanía con el sector de turismo.