Propone RGC retirar al Interapas de Pozos

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que presentará una iniciativa para desincorporar a Villa de Pozos del organismo operador Interapas y crear un nuevo sistema municipal de agua, propuesta que incluye eliminar por completo la cartera vencida de usuarios en la zona.

Durante un evento público en la demarcación, el mandatario adelantó que la separación permitiría que Villa de Pozos administre de manera directa sus pozos y la infraestructura hidráulica disponible, con la premisa de que el abasto quede exclusivamente para la población local.

Gallardo aseguró que, una vez concretada la desincorporación, se aplicaría "borrón y cuenta nueva", con la cancelación de todos los adeudos acumulados por los habitantes. Explicó que la medida busca impedir que las morosidades se conviertan en argumento para suspender el servicio o retrasar el pago por parte de las familias.

De acuerdo con el gobernador, el nuevo esquema implicará que el Ayuntamiento de Villa de Pozos se encargue de la operación del organismo, con participación ciudadana para definir prioridades en obras hidráulicas, incluidas redes de drenaje pendientes o colapsadas.

El anuncio se dio acompañado del señalamiento de fallas operativas en Interapas, entre ellas daños en bombas, baja capacidad de suministro y cobros aún con cortes de agua, problemáticas que, afirmó, quedarían atrás al asumir el municipio la gestión del recurso.