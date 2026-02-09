logo pulso
SLP

Proponen ley para conceder indultos

Que defina requisitos que deberán cumplir personas solicitantes

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado impulsan una iniciativa para regular de manera precisa en qué casos y bajo qué procedimiento el gobernador de San Luis Potosí podrá conceder indultos a personas sentenciadas que actualmente cumplen penas de prisión.

Aunque esta facultad ya está reconocida en la Constitución local desde la reforma aprobada en agosto de 2025, hasta ahora no existe una ley que establezca las reglas para aplicarla. La propuesta plantea crear una Ley Reglamentaria que defina los requisitos que deberán cumplir las personas solicitantes y las etapas que deberá seguir la autoridad antes de resolver si el indulto procede.

De acuerdo con el proyecto, este beneficio sólo podrá otorgarse a personas que sean primo delincuentes, cuya condena no exceda los diez años de prisión y que no hayan cometido delitos catalogados como graves. Además, deberán demostrar, mediante un dictamen de la autoridad penitenciaria, que mantienen un alto grado de reinserción social y que no representan un riesgo para la seguridad pública, así como haber cubierto la reparación del daño establecida en la sentencia.

