Proponen mejorar condiciones de vida de ladrilleros

Ladrilleros potosinos pidieron al Congreso del Estado, no nada más reformar las leyes de manera que se les criminalice, sino también considerar aspectos de la precarización del trabajo, como parte de las intervenciones legales para generar nuevos instrumentos de regulación.

Sin embargo, diputados locales, especialistas y participantes advirtieron que los efectos a largo plazo de la exposición a los contaminantes que pueden tener en los escenarios ladrilleros incluyen problemas de salud como la disminución de la función inmunitaria, daño renal y hepático, así como el desarrollo de enfermedades respiratorias como bronquitis, asma, fibrosis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

El foro legislativo se desarrolló por medio del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, y se le denominó “Un escenario humanitario para las ladrilleras de las Terceras, San Luis Potosí”, donde trabaja un aproximado de 150 productores de ladrillos.

En su intervención, el diputado Carlos Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, indicó que este estudio parte de las problemáticas que enfrenta esta zona de la capital potosina, donde se busca proponer acciones para mejorar las condiciones de vida de los productores de ladrillo.

El doctor Rudy Argenis Lieja Parra, de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, informó que este estudio parte del análisis que se realizó tanto en San Luis Potosí, como Guanajuato y Querétaro en el tema de la operación de ladrilleras; para el caso de San Luis Potosí, los factores que inciden es la precariedad del salario, la falta de lazos de trabajo definidos y la afectación a la salud para los productores.

“Tenemos que conocer la complejidad del trabajo ladrillero, porque, como les decía, todo ha sido como una visión reduccionista. Ladrillero, quema, contaminación, y evidentemente hay ese problema, pero es mucho más amplio, y la idea es ahorita, a partir de este foro, comenzar a generar sinergias, articular esfuerzos, porque pareciera que han estado aislados, y ver qué iniciativas podemos realizar. Una puede ser una reubicación, pero dotando de derechos a los ladrilleros, que eso es importante”.

Agregó que tanto una posible reubicación, como cambios graduales de oficio son propuestas que puedan ser apoyadas en conjunto con las autoridades; además de la posibilidad de que las autoridades apoyen a la creación de producciones con sistemas más ecológicos que contaminen lo menos posible, como se hace en otros estados como Jalisco.

Precisó que en la zona conocida como Las Terceras de la capital potosina se tienen identificados alrededor de 130 a 150 personas productores

de ladrillos.