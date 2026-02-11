Proponen reforzar la defensa de menores

En talleres con niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en San Luis Potosí se repitieron los mismos relatos: tocamientos no consentidos, comentarios sexuales y otras formas de violencia que ocurren en espacios familiares, escolares y comunitarios y que suelen normalizarse.

Estas experiencias, recogidas en la Escuela de Derechos Sexuales para Niñas y Adolescentes "Juntas por una vida libre", detonaron la propuesta de reformar el Código Penal del Estado.

Con base en estos hallazgos, Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C. y la Red Libres: por una vida libre de violencia sexual para niñeces y adolescencias presentaron ante el Congreso una iniciativa para actualizar la regulación de los delitos sexuales y reforzar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La propuesta reconoce que la violencia sexual no siempre ocurre con golpes o amenazas. Por ello, plantea que también sean delito los actos en los que exista abuso de poder, autoridad o confianza, o cuando la persona afectada no pueda decidir libremente por estar dormida, inconsciente, intoxicada o en situación de vulnerabilidad. Además, elimina que el silencio, la falta de resistencia o una relación previa puedan usarse para justificar lo ocurrido.

La iniciativa actualiza las definiciones de violación y abuso sexual para abarcar las distintas formas en que se cometen estas agresiones. También propone reforzar las penas en los casos más graves, sobre todo cuando las víctimas son niñas o niños, cuando hay violencia, participan varias personas o se utilizan sustancias para facilitar el delito.