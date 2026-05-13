Proponen reserva natural para Pozos

Habitantes de fraccionamientos de reciente creación en Villa de Pozos, ubicados al sureste de la cabecera municipal, citaron avistamientos y encuentros con fauna silvestre que obligan a pensar si existen políticas claras de preservación del medio ambiente frente a la urbanización, por parte del gobierno municipal.

Afuera de complejos residenciales privados como La Cantera y Puerta Natura, algunas personas mencionaron "ideas y proyectos en los que ya debería estarse trabajando", como la creación de un área natural protegida en el nuevo municipio.

Comentaron que, en esta temporada del año, cuando el calor es más intenso, se incrementa la presencia de fauna silvestre en el área urbana colindante con el campo, incluso, al interior de los domicilios. Casos de víboras o serpientes son lo más frecuente, pero también se han reportado enjambres de insectos, aves, roedores o marsupiales como el tlacuache e incluso pequeños felinos vistos a distancia.

Los residentes dijeron que, en la mayoría de los casos, se llama a Protección Civil para que se haga cargo pero que también hay personas que intentan hacerse cargo por cuenta propia y terminan dañando a la fauna. En ese sentido, comentaron que hace falta más educación ambiental y también que a los desarrolladores de vivienda "no se les pase instalar barreras para evitar que ciertos animales ingresen a los nuevos fraccionamientos".

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