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Prospectan rehabilitar la calle M. Mier y Terán

Por Rolando Morales

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
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Prospectan rehabilitar la calle M. Mier y Terán

Tras la rehabilitación integral de la calle Julián de los Reyes en el Centro Histórico de San Luis Potosí, autoridades municipales ya analizan nuevos proyectos de intervención en el primer cuadro de la ciudad, siendo la calle Manuel Mier y Terán la que presenta mayores avances para su posible ejecución.

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, señaló que, luego del impacto positivo de la obra anterior, la ciudadanía ha mostrado interés en que se realicen más mejoras en distintas vialidades de la zona.

Indicó que, hasta el momento, el proyecto con mayor grado de consolidación corresponde a Manuel Mier y Terán, una propuesta que ya había sido mencionada previamente por el alcalde. No obstante, precisó que aún se encuentran a la espera de que la Dirección de Obras Públicas concluya los detalles técnicos.

Becerra explicó que será una vez que se cuente con la información completa cuando se dé a conocer de manera oficial cuál será la siguiente calle a intervenir, ya que existen diversas propuestas en análisis dentro del Centro Histórico.

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La posible rehabilitación integral de esta vialidad formaría parte de una estrategia para mejorar la imagen urbana y la funcionalidad del primer cuadro de la capital potosina.

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