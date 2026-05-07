Protección Civil ha atendido 150 incendios

De febrero a la fecha, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad ha atendido alrededor de 150 incendios, tanto en casas habitación como en lotes baldíos, siendo estos últimos provocados en su mayoría por la quema irresponsable de basura.

Así lo informó el titular del área, Martín Bravo Galicia, quien hizo un llamado a la población a evitar este tipo de prácticas, especialmente ante las condiciones climáticas actuales, que, combinadas con la presencia de pastizales secos, incrementan el riesgo de que un conato de incendio se salga de control. En este periodo, se estima un aumento del 60 por ciento en este tipo de incidencias, enfatizó.

El funcionario detalló que tan solo este martes se registraron tres incendios: dos en viviendas, originados por cortocircuitos, y uno más en un lote baldío derivado de la quema de basura. Todos fueron atendidos de manera oportuna por elementos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, precisó que en el incendio ocurrido en la colonia La Virgen, una persona resultó con síntomas de intoxicación, mientras que el siniestro registrado en un predio baldío provocó afectaciones en una vivienda contigua.

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"Se presentó nuevamente un caso de quema de basura que se salió de control, por lo que fue necesaria nuestra intervención para reducir el riesgo para las viviendas aledañas", señaló.