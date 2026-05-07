logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Protección Civil ha atendido 150 incendios

Exhortan a la población a evitar quema de basura

Por Flor Martínez

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Protección Civil ha atendido 150 incendios

De febrero a la fecha, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad ha atendido alrededor de 150 incendios, tanto en casas habitación como en lotes baldíos, siendo estos últimos provocados en su mayoría por la quema irresponsable de basura.

Así lo informó el titular del área, Martín Bravo Galicia, quien hizo un llamado a la población a evitar este tipo de prácticas, especialmente ante las condiciones climáticas actuales, que, combinadas con la presencia de pastizales secos, incrementan el riesgo de que un conato de incendio se salga de control. En este periodo, se estima un aumento del 60 por ciento en este tipo de incidencias, enfatizó. 

El funcionario detalló que tan solo este martes se registraron tres incendios: dos en viviendas, originados por cortocircuitos, y uno más en un lote baldío derivado de la quema de basura. Todos fueron atendidos de manera oportuna por elementos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, precisó que en el incendio ocurrido en la colonia La Virgen, una persona resultó con síntomas de intoxicación, mientras que el siniestro registrado en un predio baldío provocó afectaciones en una vivienda contigua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Se presentó nuevamente un caso de quema de basura que se salió de control, por lo que fue necesaria nuestra intervención para reducir el riesgo para las viviendas aledañas", señaló.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo
    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Admitió que las denuncias únicamente procederían después de que haya candidatos oficiales

    Conmemoran a madres en penales de SLP
    Conmemoran a madres en penales de SLP

    Conmemoran a madres en penales de SLP

    SLP

    Redacción

    Centros penitenciarios realizaron convivencias, música y actividades familiares

    Turismo deja 404 mdp en puente largo
    Turismo deja 404 mdp en puente largo

    Turismo deja 404 mdp en puente largo

    SLP

    Redacción

    La Huasteca registró la mayor ocupación hotelera durante el periodo del 1 al 4 de mayo

    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP
    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP

    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP

    SLP

    Redacción

    El ejercicio se realizó en mil 441 inmuebles de los 59 municipios