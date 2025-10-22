logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein

Fotogalería

Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Protección Civil Municipal sofoca incendio en predio de San Juanico

Elementos de Protección Civil logran controlar incendio a tiempo, evitando daños mayores en San Juanico.

Por Redacción

Octubre 22, 2025 09:57 p.m.
A
Protección Civil Municipal sofoca incendio en predio de San Juanico

Elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal lograron sofocar oportunamente un incendio registrado en un predio ubicado sobre el camino a San Juanico, al norte de la ciudad, evitando que las llamas se propagaran hacia zonas habitacionales cercanas.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro fue atendido tras una llamada de emergencia recibida a través del sistema de atención ciudadana. De inmediato, el personal operativo se trasladó al lugar para realizar las labores de control y extinción del fuego, logrando evitar daños mayores.

El incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones significativas en propiedades aledañas.

Los primeros indicios señalan que el fuego pudo haberse originado por la quema de basura en el área.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protección Civil Municipal sofoca incendio en predio de San Juanico
Protección Civil Municipal sofoca incendio en predio de San Juanico

Protección Civil Municipal sofoca incendio en predio de San Juanico

SLP

Redacción

Elementos de Protección Civil logran controlar incendio a tiempo, evitando daños mayores en San Juanico.

Comunidad universitaria rechaza llamados a la renuncia del rector
Comunidad universitaria rechaza llamados a la renuncia del rector

Comunidad universitaria rechaza llamados a la renuncia del rector

SLP

Ana Paula Vázquez

El movimiento estudiantil señaló que se mantiene firme en demandas de seguridad y justicia tras la presunta agresión sexual en Derecho

Surgen discrepancias entre universitarios que mantienen protesta (video)
Surgen discrepancias entre universitarios que mantienen protesta (video)

Surgen discrepancias entre universitarios que mantienen protesta (video)

SLP

Ana Paula Vázquez

Reconocen que aún no existe un consenso dentro del movimiento

Grupos delictivos, detrás de manifestaciones contra la GCE
Grupos delictivos, detrás de manifestaciones contra la GCE

"Grupos delictivos, detrás de manifestaciones contra la GCE"

SLP

Rubén Pacheco

Jesús Juárez señalo que protestas como las de Villa de Reyes pueden ser una respuesta a las acciones de la corporación