Protección Civil Municipal sofoca incendio en predio de San Juanico

Elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal lograron sofocar oportunamente un incendio registrado en un predio ubicado sobre el camino a San Juanico, al norte de la ciudad, evitando que las llamas se propagaran hacia zonas habitacionales cercanas.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro fue atendido tras una llamada de emergencia recibida a través del sistema de atención ciudadana. De inmediato, el personal operativo se trasladó al lugar para realizar las labores de control y extinción del fuego, logrando evitar daños mayores.

El incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones significativas en propiedades aledañas.

Los primeros indicios señalan que el fuego pudo haberse originado por la quema de basura en el área.

